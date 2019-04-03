Польша о выборах и Зеленском: Пророссийские силы проявятся осенью

Павел Сольох (фото - EPA)

На выборах президента Украины нет открыто пророссийского кандидата, но полная картина будет видна только после парламентских выборов. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Сольох во вторник, 2 апреля, в эфире польской радиостанции TOK FM.

Комментируя результат шоумена Владимира Зеленского, который проходит во второй тур президентских выборов, Сольох сказал, что спецификой украинской демократии является непредсказуемость.

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На вопрос о том, какое отношение Зеленского может быть к России, глава бюро ответил, что "после Помаранчевой революции и Майдана" украинская идентичность "базируется на конфликте с Россией".

"Пока ни один из кандидатов не мог отказаться от факта, что виновником положения Украины и состояния войны является Россия. Открыто пророссийского кандидата (в президенты - ред.) нет. Но подождем. Осенью будут выборы в парламент и только тогда, в конце года, мы будем видеть полную картину", - сказал Сольох.

Также он отметил, что Польша "хочет, как и партнеры по НАТО и Европейскому Союзу, чтобы Украина была суверенной и демократической". Он убежден, что сейчас "несомненно так есть".

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Центральная избирательная комиссия обработала 99,88% протоколов. По состоянию на 09:15 утра 3 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,23% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,95%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%.