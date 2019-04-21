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21.04.2019, 22:52

Посольство США поздравило Зеленского

Посольство США поздравило Зеленского - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Там выразили надежду на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США

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Посольство США в Украине поздравило кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Поздравляем избранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирного характера выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

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Также в посольстве поблагодарили президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений с США

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - сказано в другом твитте.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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Теги: США, выборы, Зеленский
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