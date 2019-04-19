Дебаты второго тура! Сегодня между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты. Впревые в истории мировой политики - на огромном стадионе. Редакция LIGA.net будет вести прямую текстовую трансляцию, а также покажет прямую видео-трансляцию дебатов (как только она появится). Официально дебаты начнутся ровно в 19:00. Людей на стадион запустят в 16:00, будут концерты показывать. Сторонники кандидатов разделены по секторам. Наши журналисты работают в обоих. Мы будем рассказывать, что думают болельщики кандидатов, и почему обе команды - украинцы, граждане Украины, соседи и родственники, и одинаково любят свою страну. Смотрим вместе!