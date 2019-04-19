Дебаты второго тура! Сегодня между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты. Впревые в истории мировой политики - на огромном стадионе. Редакция LIGA.net будет вести прямую текстовую трансляцию, а также покажет прямую видео-трансляцию дебатов (как только она появится). Официально дебаты начнутся ровно в 19:00. Людей на стадион запустят в 16:00, будут концерты показывать. Сторонники кандидатов разделены по секторам. Наши журналисты работают в обоих. Мы будем рассказывать, что думают болельщики кандидатов, и почему обе команды - украинцы, граждане Украины, соседи и родственники, и одинаково любят свою страну. Смотрим вместе!
Начался мелкий дождь. Пока никого не пускают на стадион, передает спецкор LIGA.net Юрий Смирнов. Даже депутатов не пускают. Уполномоченный представтель Порошенко в ЦИК, нардеп БПП Руслан Князевич спрашивает журналистов, где он может зайти на стадион. Говорит, что сам не знает сценария того, что будет происходить ¯\_(ツ)_/¯
Буквально через пять минут должны открыться двери Олимпийского. А мы вас спрашиваем прямо сейчас: вы за кого проголосуете в воскресенье - за Порошенко или Зеленского? 50 тысяч человек уже проголосовали в опросе LIGA.net. Результат постоянно меняется. Помогите кандидату - жмите сюда!
Анонс! LIGA.net проведет независимую (насколько это возможно) экспертную оценку дебатов, чтобы уже сегодня вечером констатировать победителя дебатов по версии LIGA.net. Мы попросим четверых удаленных от кандидатов экспертов дать оценку тому, что произойдет на Олимпийском. Официально, конечно, победителя каждый для себя определит сам.
В 16:00 людей начнут запускать на стадион, где начнеться развлекательная программа. Как это будет выглядеть, мы, честно говоря, сами не до конца понимаем. Будем вместе с вами смотреть.
Штабы кандидатов согласовали ведущих дебатов! Глава правления Суспільного радио, ведущий Андрей Куликов - на сцене Порошенко. Телеведущая ICTV Елена Фроляк - на сцене Зеленского. Коллеги - опытные и взвешенные журналисты. Хороший выбор.
Есть время подумать о фундаментальном. Спецкор LIGA.net Дмитрий Бобрицкий встретился с Евгением Глибовицким и поговорил с ним о том, за кого же голосовать во втором туре. Или не так: чем руководствоваться, выбирая нового президента? Что нам рассказал известный философ - читайте здесь.
Наш постоянный колумнист Дмитрий Литвин отметил важную деталь у себя в Facebook: на митинге Порошенко выступил министр культуры Нищук: "Почему министр культуры в рабочий день и в рабочее время ведет предвыборный митинг в пользу одного из кандидатов? Или он не ведущий, а вип-агитатор?". Кроме Нищука к Петру Порошенко пришел спикер парламента Андрей Парубий.
Журналисты толпятся под Олимпийским. Ну, погода хорошая, коллеги. Можно и постоять, воздухом подышать.
На Майдане спели гимн. Теперь колонны Порошенко двигаются на Олимпийский.
На Троицкой площади возле Олимпийского команда Порошенко установила сцену, к которой в 18:00 должны собраться поклонники действующего президента. Вот, как это выглядит:
"Я жажду победы для всех украинцев и нашего государства! Построить сильное государство, которое станет членом ЕС и НАТО, региональным лидером!", - говорит президент перед сторонниками на Майдане, сообщает корреспондент LIGA.net оттуда. Порошенко акцентирует: бой продолжится и на парламентских выборах. Уже второй раз за два дня президент делает акцент на выборы в Раду.
Президент Петр Порошенко приехал на Майдан. Выступает перед сторонниками. Скоро расскажем, о чем выступление.
Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко устроил шуточный тотализатор по результатам выборов! Как думаете, на кого ставят журналисты нашей редакции? :)
И вот - первая информация! Сторонники кандидатов начинают собираться на центральных улицах Киева. Очевидно, чтобы потом отправится на стадион и поддержать своего кандидата. Болельщики Порошенко - на Майдане и Михайловской. Корреспондент LIGA.net Ира Шевченко цитирует с Михайловской площади депутата-нарфронтовца Андрея Левуса: "Речь не о Порошенко. Мы должны мобилизоваться и остановить реванш".
Сегодня весь день для вас будут работать:
- Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции LIGA.net (хроника)
- Валерия Кондратова, спецкор LIGA.net (будем с Лерой пить вино и обсуждать происходящее)
- Дмитрий Бобрицкий, спецкор LIGA.net (прямо из сектора болельщиков Порошенко)
- Юрий Смирнов, спецкор LIGA.net (прямо из сектора болельщиков Зеленского)
- Ирина Шевченко, корреспондент LIGA.net (все происходящее вокруг стадиона)
- Андрей Гудзенко, фотокорреспондент LIGA.net (самые лучшие кадры и видео)
- И наша большая команда журналистов-редакторов на ленте.
Будет очень интересно!