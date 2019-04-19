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19.04.2019, 20:30

Кто выиграл дебаты - Зеленский или Порошенко? Опрос LIGA.net

Кто выиграл дебаты - Зеленский или Порошенко? Опрос LIGA.net - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж LIGA.net)

Дебаты. Кто победил? Голосуйте

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Состоялись предвыборные дебаты на стадионе Олимпийский в Киеве. Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили настоящее шоу. Кто же победил? Участвуйте в опросе LIGA.net (ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ. ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ).

Полный текст того, что произошло на стадионе, читайте в хронике - здесь. Приводим самый конец дебатов, когда кандидаты получили по минуте для реплик.

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Минута Зеленского: "Наши приципы - равность всех перед законом. Это то, чего у вас не было (обращаясь к Порошенко)! Снятие непркиосновенности, закон об импичменте. Реформа медицины: если нет нормальных условий, если лекарств нет, зарплат у врачей нет - какая это нахрен реформа? По поводу дорог. Нет никаких дорог! И о войне. Мы сделаем все, чтобы ее закончить. Слава Украине".

Минута Порошенко: "Позиция первая: они не видят, что сделано за пять лет! Они пытаются перетянуть это на другие направления. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым в Украину. Чтобы защитить украинский Донбасс. Защитить Украину от популизма и российских фейков. Не допустим восстановление олигархата, возвращение беглеца-олигарха сюда. Наша обновленная команда обязательно победит. И я предлагаю исполнить гимн Украины".

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн LIVE

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, голосование, выборы 2019
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