Квартал, Дядя, Регионы. Какие группы в команде Зеленского: видео

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Команда Зеленского, по данным журналистов-расследователей, условно делится на группы, но ни одного из их лидеров кандидат в президенты вчера не назвал

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Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского условно поделен на четыре группы – "Квартал", "Дядя", Нижние" и "Регионы", говорится в расследовании Bihus.info.

Каждая группа контролирует определенные направления. Такое название групп в разгар избирательной кампании описал координатор команды Зеленского Александр Корниенко в переписке с исполнительным продюсером Квартала Сергем Трофимовым.

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Группой "Дядя" руководит адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан. "Роль Богдана как посредника между Зе-командой и Коломойским олигарх фактически сам подтвердил в разговоре с Bihus.info", - сообщают журналисты.

Богдан от имени Зеленского встречается с чиновниками, в частности, с директором НАБУ Артемом Сытником и летает к Коломойскому. После сюжета журналистов в штабе кандидата в президенты признали, что сотрудничают с Богданом.

Еще одна группа – "Нижние" – совпадает по названию с фамилией лидера-юриста Сергея Нижнего. Он и его компания "Хилмонт-Партнерс" сотрудничали с Кварталом. Однако, по данным журналистов, влияние Нижнего "выглядит шире, чем просто юридические консультации".

Третья группа – "Регионы", ее лидер Илья Павлюк. При президентстве беглого экс-диктатора Виктора Януковича он был помощником нардепа Игоря Калетника. Его функция – координация и финансы региональных представителей команды Зеленского.

Четвертая группа – "Квартал", ее лидеры – бизнес-партнеры Зеленского по киноиндустрии Сергей и Борис Шефиры. "Проанализировав переписку, можно допустить, что Сергей решает финансовые вопросы", - считают журналисты.

Отмечается, что ни одного из этих членов команды Зеленский не назвал вчера в качестве своих публичных представителей.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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