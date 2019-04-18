Зеленский назвал членов своей команды

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на телеканале 1+1 озвучил список людей, которых назвал своей командой. Кандидат привел их в прямой эфир Права на владу.
"Они пойдут со мной в Администрацию президента. А кто будет лучшим — займет должность", - сказал Зеленский. По его словам, это "волонтеры в политике".
Иван Апаршин — эксперт в сфере безопасности и обороны
Сергей Бабак — эксперт в сфере образования и науки
Иван Баканов — возглавляет штаб, глава партии Слуга народа
Дмитрий Разумков — политтехнолог, внутренняя политика
Александр Данилюк — экс-министр финансов, международная политика, экономика
Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика
Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике
Денис Монастырский — правоохранительные органы
Сергей Ионишас — органы правосудия
Ирина Венедиктова - реформа судебной системы
Данило Гетьманцев - экономика и финансы
Виктория Страхова - банковская деятельность
Михаил Федоров - диджитал-направление
Александр Мережко - международные отношения
Олег Бондаренко - эклогия
Марина Бардина - политика равных правниками
Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству и правам человека
Андрей Герус — тарифы, антимонопольное регулирование
Евгений Комаровский — советник по медицине
Ранее источники LIGA.net в окружении Зеленского сообщили, что в случае его победы на выборах МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.