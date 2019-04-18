Зеленский назвал членов своей команды

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский на телеканале 1+1 озвучил список людей, которых назвал своей командой. Кандидат привел их в прямой эфир Права на владу.

"Они пойдут со мной в Администрацию президента. А кто будет лучшим — займет должность", - сказал Зеленский. По его словам, это "волонтеры в политике".

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Иван Апаршин — эксперт в сфере безопасности и обороны

Сергей Бабак — эксперт в сфере образования и науки

Иван Баканов — возглавляет штаб, глава партии Слуга народа

Дмитрий Разумков — политтехнолог, внутренняя политика

Александр Данилюк — экс-министр финансов, международная политика, экономика

Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика

Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике

Денис Монастырский — правоохранительные органы

Сергей Ионишас — органы правосудия

Ирина Венедиктова - реформа судебной системы

Данило Гетьманцев - экономика и финансы

Виктория Страхова - банковская деятельность

Михаил Федоров - диджитал-направление

Александр Мережко - международные отношения

Олег Бондаренко - эклогия

Марина Бардина - политика равных правниками

Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству и правам человека

Андрей Герус — тарифы, антимонопольное регулирование

Евгений Комаровский — советник по медицине

Ранее источники LIGA.net в окружении Зеленского сообщили, что в случае его победы на выборах МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.