Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА.
Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России".
По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.
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