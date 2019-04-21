Рамзан Кадыров (фото - EPA)

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА.

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России".

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По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

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