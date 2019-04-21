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21.04.2019, 23:45

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов" - Фото
Рамзан Кадыров (фото - EPA)

Лидер Чечни поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА.

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России".

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По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, выборы
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