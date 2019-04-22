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22.04.2019, 08:30

Портнов уже собирается вернуться в Украину: названы сроки

Портнов уже собирается вернуться в Украину: названы сроки - Фото
Андрей Портнов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В мае одиозный замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов намерен вернуться в Украину

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На фоне победы Владимира Зеленского на выборах главы государства заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал возвращение в Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала Наш/Макси.ТВ.

"Да, обязательно, я в мае месяце буду в Украине", - сказал Портнов.

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Ранее президент Петр Порошенко сказал, что в случае победы его оппонента Зеленского в Украину собираются вернуться люди из команды беглого Януковича.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства – 24,5%.

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Теги: Андрей Портнов
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