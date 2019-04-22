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22.04.2019, 08:26

Обработано 90% протоколов: Зеленский набирает 73,17%

Обработано 90% протоколов: Зеленский набирает 73,17% - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными

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По состоянию на 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщает сайт ЦИК.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,5%.

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Фото: cvk.gov.ua

2,32% бюллетеней признаны недействительными. В голосовании приняли участие 16 млн 734 тыс 625 избирателей.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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