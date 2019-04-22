Обработано 90% протоколов: Зеленский набирает 73,17%

По состоянию на 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщает сайт ЦИК.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,5%.
Фото: cvk.gov.ua
2,32% бюллетеней признаны недействительными. В голосовании приняли участие 16 млн 734 тыс 625 избирателей.
По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.
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