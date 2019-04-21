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21.04.2019, 21:47

Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах: видео

Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - LIGA.net)

Владимир Зеленский заявил, что если "понадобится помощь Порошенко", то он позвонит ему

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Глава государства Петр Порошенко поздравил своего оппонента Владимира Зеленского с победой на выборах во время второго тура.  Об этом Зеленский сказал на брифинге в своем избирательном штабе, передает корреспондент LIGA.net.

"Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", - отметил Зеленский.

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По его словам, он не исключает, что может позвонить Порошенко.

"Если мне понадобится помощь Порошенко - я ему позвоню. Почему нет. Он сказал я готов всегда помочь советом. Я готов обратиться к Петру Алексеевича. Почему нет", - добавил Зеленский.

 21 марта Порошенко признал поражение на выборах.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы-2019, поздравление
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