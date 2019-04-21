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21.04.2019, 20:33

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского - Фото
Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Петр Порошенко сказал, что позвонит Владимиру Зеленскому и поздравит его

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Кандидат в президенты Петр Порошенко признал поражение на выборах. Об этом он сказал после объявления результатов национального экзитпола по состоянию на 18:00, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко заявил, что несмотря на результаты выборов, он не уйдет из политики. "Я покидаю пост президента страны со следующего месяца. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение… Я уйду из офиса. Но не уйду из политики",  - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что его команда будет защищать украинский язык, будет заниматься вопросами деоккупации Донбасса.  "Наша команда будет защищать православную церковь от реванша", - добавил он.

По его словам, новый президент будет иметь "очень сильную оппозицию".

"Мы сегодня не выиграли бой, но это точно не означает, что проиграли войну. Украина точно победит", - подчеркнул Порошенко.

"Наша команда готова подставить плечо новому президенту во всех решениях, которые отвечают интересам нацбезопасности. И я готов передать ему всю сеть международной поддержки, которые мы приобрели", - отметил Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Порошенко заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - подчеркнул Порошенко.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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