Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского

Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

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Кандидат в президенты Петр Порошенко признал поражение на выборах. Об этом он сказал после объявления результатов национального экзитпола по состоянию на 18:00, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко заявил, что несмотря на результаты выборов, он не уйдет из политики. "Я покидаю пост президента страны со следующего месяца. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение… Я уйду из офиса. Но не уйду из политики", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что его команда будет защищать украинский язык, будет заниматься вопросами деоккупации Донбасса. "Наша команда будет защищать православную церковь от реванша", - добавил он.

По его словам, новый президент будет иметь "очень сильную оппозицию".

"Мы сегодня не выиграли бой, но это точно не означает, что проиграли войну. Украина точно победит", - подчеркнул Порошенко.

"Наша команда готова подставить плечо новому президенту во всех решениях, которые отвечают интересам нацбезопасности. И я готов передать ему всю сеть международной поддержки, которые мы приобрели", - отметил Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Порошенко заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - подчеркнул Порошенко.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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