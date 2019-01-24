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24.01.2019, 17:02

Януковичу дали 13 лет за госизмену

Януковичу дали 13 лет за госизмену - Фото
Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

Сегодня закончился двухлетний процесс по делу о государственной измене 4-го президента Украины, который бежал из страны на территорию оккупанта — в РФ

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Сегодня, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласил приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания. Текст зачитал судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

"Суд считает необходимым избрать Януковичу наказание в виде лишения свободы, так как его перевоспитание и исправление невозможно без изоляции от общества", - сказано в решении суда.

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Также Янукович должен возместить процессуальные расходы в сумме 98 тысяч 561 грн 20 коп. Решения об арестах имущества в рамках обеспечения производства суд оставил без изменения.

Приговор вступит в силу после завершения срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. На апелляцию отводится 30 дней.

Было установлено, что 1 марта 2014 года с территории РФ, действуя умышленно с целью содействия Москве, бывший 4-й президент Украины Янукович призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.

"Тем самым он предоставил РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", — заявил судья Владислав Девятко.


Коллегия судей во главе с Владиславом Девятко

Как сказано в решении суда, Янукович вступил в сговор с высокими должностными лицами РФ и содействовал им в обеспечении военной оккупации Крыма.

Янукович проходил фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 5 ст. 27 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы) и ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий). Прокуратура требовала для него 15 лет лишения свободы.

Суд признал Януковича виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.111, ч.5 ст. 27 и ч. 2 ст.437.


Адвокаты Януковича

В ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил подозрение Януковичу в госизмене. Было разрешено задержать его и доставить в суд; дано разрешение на заочное расследование. Весной 2017-го в суд был передан обвинительный акт. Для Януковича просили 15 лет тюрьмы.

По процессу состоялось 89 заседаний с допросами многочисленных свидетелей, в том числе среди нынешнего руководства страны. Янукович так и не выступил на суде с последним словом.

С весны 2014 года он скрывается на территории страны-оккупанта России.

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Теги: Оболонский районный суд, приговор, виктор янукович, госизмена, владислав девятко, оглашение приговора
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