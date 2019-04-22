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22.04.2019, 21:43

Коломойский сказал, когда вернется в Украину

Коломойский сказал, когда вернется в Украину - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Ранее в Facebook появилась информация о якобы прибытии олигарха в Украину уже 24 апреля

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после объявления официальных результатов выборов президента, в которых побеждает его бизнес-партнер Владимир Зеленский. Об этом Коломойский сказал в комментарии LB.ua.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский.

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Издание отмечает, что ранее сегодня в Facebook появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля.

Ранее Зеленский во время ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил, что выходит из бизнеса студии Квартал 95, таким образом прекращая быть партнером Коломойского. Однако подтверждения информации о том, что Зеленский вышел из бизнеса, пока нет.

В тот же день, 18 апреля, Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, игорь коломойский
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