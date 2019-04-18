Зеленский заявил, что выходит из бизнеса Квартала 95

Скриншот с видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил, что выходит из бизнеса студии Квартал 95, таким образом прекращая быть партнером олигарха Игоря Коломойского.

"Игорь Коломойский – ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" – спросил журналист Зеленского.

Реклама

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" – ответил кандидат.

"То есть за Коломойского вы страдать не будете?" – уточнил журналист.

"Если Коломойский будет уличен… Подождите, я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии Квартал 95. Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером", - заявил Зеленский.

Вчера журналисты Схем опубликовали новое расследование, посвященное планам и гостям Коломойского, в связях с которым неоднократно был уличен Зеленский.

Сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.