Схемы назвали, кто летал к Коломойскому перед вторым туром: видео

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По данным Схем, в курортном городе недалеко от Тель-Авива разместился "центр договоренностей" олигарха Игоря Коломойского, куда летали экс-регионалы

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Журналисты Схем опубликовали новое расследование, посвященное гостям олигарха Игоря Коломойского, в связях с которым неоднократно был уличен фаворит президентской гонки шоумен Владимир Зеленский. Видео опубликовано на канале Радио Свобода в YouTube. 

Расследователи обратили внимание на то, кто навещал Коломойского перед вторым туром выборов. Для этого они отправились в курортный израильский город Герцлия, куда олигарх перебрался из Женевы, и нашли его офис. "Похоже, именно там теперь разместился "центр договоренностей", - отмечают авторы.

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"Министр-беглец времен (Виктора) Януковича (Эдуард) Ставицкий, бывший глава АП (Сергей) Левочкин, мэр Харькова (Геннадий) Кернес, бывший российский, а теперь уже украинский бизнесмен (Павел) Фукс, экс-совладелец Приватбанка Боголюбов и еще некоторые депутаты из группы Видродження - неполный список визитеров израильского офиса Коломойского, зафиксированных Схемами только в течение нескольких дней", - сказано в подписи к видео. 

Читайте также: Reuters провел расследование о связях Зеленского с Коломойским

11 апреля Схемы рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский в сопровождении Богдана по меньшей мере 11 раз летал в Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018-го Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. 

8 апреля журналисты-расследователи Бигус-инфо подготовили программу о связи Зеленского с Коломойским. Журналисты рассказали об их общем юристе Богдане, который от имени Зеленского встречался с главой НАБУ Артемом Сытником.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, игорь коломойский, второй тур
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