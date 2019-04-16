Reuters провел расследование о связях Зеленского с Коломойским

Владимир Зеленский с охраной (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российская редакция Reuters опубликовала расследование, в котором утверждается, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский связан с олигархом Игорем Коломойским.

"Владимир Зеленский, лидер президентской гонки на Украине, связан с одним из самых богатых олигархов страны, что бросает тень на создаваемый им образ мятежника, который оттеснит влиятельную и обеспеченную элиту", - говорится в публикации.

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Журналисты обращают внимание, что славу Зеленскому принес телесериал, который транслирует канал 1+1, контролируемый Коломойским.

Издание изучило базы данных регистрации транспортных средств, документы о структуре собственности компаний и фотографии.

Согласно этим свидетельствам, у Зеленского и Коломойского есть общие деловые партнеры, сопровождающие Зеленского сотрудники службы безопасности ранее охраняли Коломойского, бывший советник Коломойского работает в штабе Зеленского и как минимум два автомобиля, используемые Зеленским и его окружением, принадлежат людям или структурам, связанным с Коломойским.

Вместе с тем авторы материала отметили, что ни штаб Зеленского, ни Коломойский не ответили на просьбу агентства о комментарии.

В расследовании говорится, что бронированный Mercedes, которым пользуется Зеленский, принадлежит украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу.

"До недавнего времени Миндич и Коломойский совместно владели акциями оператора спутникового телевидения Vision TV. В 2017 году Миндич был зарегистрирован как держатель 9-процентной доли в офшорной компании Коломойского в Белизе, Harley Trading Limited, являющейся одной из фирм, через которую Коломойский контролирует группу 1+1 media", - говорится в публикации.

Также Миндич, по данным журналистов, является совладельцем зарегистрированной на Кипре Green Family Ltd, основанной Зеленским и его партнерами в 2012 году. Сам Зеленский вышел из компании в январе этого года.

"Согласно данным о владельцах предприятий Украины, Миндич, наряду с Green Family Ltd и другими владельцами, является совладельцем трех компаний, которые среди прочего занимаются подготовкой телешоу Зеленского", - сказано в публикации.

Также авторы расследования отмечают, что адвокат Андрей Богдан, который работает в штабе Зеленского, в 2014 году был советником Коломойского, когда он возглавил Днепропетровскую область.

"Советник предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отказался ответить на вопросы Рейтер о роли Богдана, а также отказался предоставить его координаты", - сказано в статье.

Кроме того в материале обращается внимание, что на одном из мероприятий Зеленского сопровождал мужчина, который был похож на охранника Богдана.

"Рейтер нашел фотографии с шести других мероприятий, на которых тот же мужчина запечатлен вместе с Коломойским", - утверждают журналисты.

Ранее в этом году отряд охраны Зеленского был заснят в фургоне, который принадлежит компании, связанной с Коломойским. Члены штаба Зеленского и представители Коломойского не ответили на просьбу о комментарии, говорят в Reuters.

Ранее Зеленский ответил на вопрос, почему в его команде работают охрана и юрист Коломойского.