Зеленский попросил Турцию помочь восстановить Донбасс

Владимир Зеленский на брифинге в Турции (Фото: скриншот из видео НАШ LIVE/Youtube)

Президент Владимир Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры на востоке Украины. Об этом Зеленский сказал во время брифинга после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Так же президент сказал, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по возрождению Донбасса, который планируется провести осенб в Мариуполе.