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Зеленский попросил Турцию помочь восстановить Донбасс

Зеленский попросил Турцию помочь восстановить Донбасс - Фото
Владимир Зеленский на брифинге в Турции (Фото: скриншот из видео НАШ LIVE/Youtube)
07.08.2019, 21:22

Президент пригласил представителей Турции в Мариуполь на форум

Президент Владимир Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры на востоке Украины. Об этом Зеленский сказал во время брифинга после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Так же президент сказал, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по возрождению Донбасса, который планируется провести осенб в Мариуполе.

  • Сегодня Зеленский прибыл в Анкару и сразу провел брифинг.
  • Зеленский проведет в Турции два дня. У него запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин.
  • Сегодня президент заявил о намерении созвать саммит в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя. По словам Зеленского, Эрдоган с пониманием отнесется, если в украинской делегации придется заранее покинуть Анкару.
  • 5 августа в пресс-службе президента, сообщили что во время визита Зеленский посетит Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем І.
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Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган Донбасс
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