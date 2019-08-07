Зеленский попросил Турцию помочь восстановить Донбасс

Владимир Зеленский на брифинге в Турции (Фото: скриншот из видео НАШ LIVE/Youtube)
Президент Владимир Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры на востоке Украины. Об этом Зеленский сказал во время брифинга после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Так же президент сказал, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по возрождению Донбасса, который планируется провести осенб в Мариуполе.
- Сегодня Зеленский прибыл в Анкару и сразу провел брифинг.
- Зеленский проведет в Турции два дня. У него запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин.
- Сегодня президент заявил о намерении созвать саммит в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя. По словам Зеленского, Эрдоган с пониманием отнесется, если в украинской делегации придется заранее покинуть Анкару.
- 5 августа в пресс-службе президента, сообщили что во время визита Зеленский посетит Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем І.