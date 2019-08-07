Зеленский прибыл в Турцию: фото

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где уже дает брифинг, говоря о репрессиях против крымскотатарского народа. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи," – написал Сибига в Twitter.

Зеленский проведет в Турции два дня. У него запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Сегодня президент заявил о намерении созвать саммит в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя. По словам Зеленского, Эрдоган с пониманием отнесется, если в украинской делегации придется заранее покинуть Анкару.

5 августа в пресс-службе президента, сообщили что во время визита Зеленский посетит Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем І.

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