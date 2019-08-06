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В Донбассе погибли четверо украинских военных

В Донбассе погибли четверо украинских военных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
06.08.2019, 13:08

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела позиций ООС

Сегодня, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили два обстрела.

В 00:45 в течение почти часа боевики обстреливали из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у села Богдановка в Донецкой области.

В 10:20 оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя под Мариуполем.

"В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

31 июля начальник Генштаба Руслан Хомчак заявлял, что "текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске". На следующий день в Генштабе назвали заявление Хомчака неактуальным, так как увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков.

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павлополь богдановка война в донбассе потери
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