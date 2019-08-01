Генштаб: Заявление Хомчака о соблюдении перемирия уже неактуально

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Заявление начальника Генштаба Руслана Хомчака о том, что одиночные обстрелы со стороны боевиков в Донбассе не являются срывом достигнутых в Минске договоренностей, на сегодняшний день уже неактуально. Об этом в комментарии LIGA.net заявил пресс-секретарь Генштаба Юзеф Венскович.

В то же время он не смог ответить, считает ли Генштаб текущую ситуацию в Донбассе срывом минских договоренностей.

"По состоянию на вчера были одиночные (обстрелы, - ред.), сегодня ситуация изменилась, но из этого заявления (Хомчака, - ред.) самое главное, что в случае критичного обострения ситуации, подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям", - сказал Венскович.

По его словам, за последние сутки увеличилось количество обстрелов.

Вчера Хомчак заявил, что "текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают".

Согласно сводке штаба ООС, с начала суток боевики 11 раз нарушили запрет на использование оружия. Из них четыре раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. О потерях не сообщается.

На вопрос о том, считает ли Генштаб ВСУ нарушенной договоренность о перемирии, Венскович посоветовал обратиться в штаб ООС.

Сегодня в штабе ООС заявили, что на фронте наблюдается увеличение числа нарушений российской гибридной армией "хлебного" перемирия.