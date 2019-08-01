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Финиш перемирия. В Донбассе уже более 10 обстрелов за день

Финиш перемирия. В Донбассе уже более 10 обстрелов за день - Фото
Скриншот из видеозаписи
01.08.2019, 07:24

Потерь за минувшие сутки у войск Украины нет

На фронте наблюдается увеличение числа нарушений российской гибридной армией "хлебного" перемирия - первой попытки установить тишину в Донбассе при президенте Владимире Зеленском. За 31 июля оккупанты обстреляли позиции украинских военных 11 раз, пишет штаб операции объединенных сил.

Таким образом, де-факто режим "бессрочного запрета на использование любого оружия" силами противника больше не соблюдается, хотя пока те выдерживают запрет на применение тяжелых вооружений.

Из этого числа огневых провокаций четырежды было зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Помимо этого, враг открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов, орудий БМП, пулемета и стрелкового оружия.

Относительно тихо было только на северном участке фронта - лишь один обстрел.

С начала 1 августа оккупанты уже дважды обстреляли позиции военных ООС.

Рабочая группа в Минске договорилась установить "хлебное перемирие" с начала 21 июля. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишинуLIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе.

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война в донбассе перемирие
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