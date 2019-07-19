Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 06:54

Бессмертный успокоил насчет "ответственности за огонь" в Донбассе

Бессмертный успокоил насчет "ответственности за огонь" в Донбассе - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Переговорщик посетовал на то, что некоторые политики, комментируя Минск, "хорошо знают суть вопроса, но сознательно разгоняют зраду перед выборами"

Если российская гибридная армия в Донбассе нарушит режим тишины, который рабочая группа в Минске договорилась установить с 00:01 ночи 21 июля, то нарушители получат от ВСУ на фронте "адекватный ответ из аналогичного оружия". Так у себя в Facebook уточнил момент с введением ответственности "за любое ведение огня" представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". <...> Либо все молчат со всех сторон и наступает тишина. Либо в случае нарушения тишины открывается огонь в ответ", - сказал он.

17 июля в Минске также договорились об обмене заложников/арестованных по схеме 208 на 69.

Читайте также: Бессмертный о переговорах в Минске: Доверие сторон - минимальное

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, минские соглашения, роман бессмертный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 