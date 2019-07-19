Бессмертный успокоил насчет "ответственности за огонь" в Донбассе

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Если российская гибридная армия в Донбассе нарушит режим тишины, который рабочая группа в Минске договорилась установить с 00:01 ночи 21 июля, то нарушители получат от ВСУ на фронте "адекватный ответ из аналогичного оружия". Так у себя в Facebook уточнил момент с введением ответственности "за любое ведение огня" представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". <...> Либо все молчат со всех сторон и наступает тишина. Либо в случае нарушения тишины открывается огонь в ответ", - сказал он.

17 июля в Минске также договорились об обмене заложников/арестованных по схеме 208 на 69.

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