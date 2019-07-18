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18.07.2019, 13:50

С начала перемирия в Донбассе введут ответственность за стрельбу

С начала перемирия в Донбассе введут ответственность за стрельбу - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С начала бессрочного перемирия в Донбассе будет введена ответственность за открытие огня, сообщил Роман Бессмертный

С начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу. Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил сегодня, 18 июля, на брифинге.

"Причем впервые в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрена публичное заявление сторон о прекращении огня - то есть, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного времени", - отметил он.

На брифинге Бессмертный сказал также, что на вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69. "Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее количество, и мы могли бы даже сегодня провести этот обмен. Это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но на это возразил Кремль, представители Москвы", - добавил он.

Поэтому в итоге было решено провести процедуру "правовой чистки", которая займет по каждому пленному от нескольких дней до нескольких месяцев.

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Теги: война, Донбасс, роман бессмертный
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