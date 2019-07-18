Минск. Бессмертный озвучил схему обмена пленными

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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На вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69. Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил сегодня на брифинге.

По его словам, на вчерашних переговорах в Минске достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно задержанными, осужденными в соотношении 208 на 69.

"Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее количество, и мы могли бы даже сегодня провести этот обмен. Это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но на это возразил Кремль, представители Москвы", - сказал он.

Поэтому в итоге было решено провести процедуру "правовой чистки", которая займет по каждому пленному от нескольких дней до нескольких месяцев.

"Но эта процедура запущена", - добавил Бессмертный. Он добавил, что в число 69 входят только те, кто находится на территории оккупированных областей Луганской и Донецкой областей. В этот список не включены политзаключенные, находящиеся в Крыму и в России, в том числе нет 24 моряков.

Бессмертный напомнил, что достигнута договоренность о том, что с 00:01 21 июля начнется бессрочное перемирие.

"Причем впервые в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрена публичное заявление сторон о прекращении огня - то есть, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного времени. Наша позиция такова, что этот период должен быть максимальным, а может, и навсегда", - сообщил он.

Бессмертный уточнил, что "правовая чистка" означает определение по каждому из списка на обмен, в каком статусе он находится - под следствием, осужденный, отбывший срок наказания и т.д.

17 июля 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени, а также о демонтаже укреплений у Станицы Луганской.

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