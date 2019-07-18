Минск: Сайдик раскрыл детали договоренностей по перемирию и мосту

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик связывает прогресс по вчерашнему заседанию в Минске со встречей представителей лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) 12 июля в Париже. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Эта встреча дала значительный импульс заседанию ТКГ и рабочих групп. Это действительно так. А также я уверен, что она будет иметь положительное влияние и на нашу предстоящую работу в целом", - сказал Сайдик.

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По его словам, среди положительных результатов минских переговоров является заявление ТКГ о перемирии в Донбассе.

Перемирие будет бессрочным, оно начнется с 00:01 21 июля при киевскому времени. Это далеко не первое заявление о перемирии в Донбассе, ранее были "хлебные", "школьные", "рождественские" перемирия.

На этот раз стороны говорят, что разработали механизмы реализации перемирия и контроля за его соблюдением. Сайдик назвал его "бессрочным перемирием".

"В принятом документе говорится о том, что решение о перемирии публично объявят представители высшего командования сторон, будут использоваться механизмы контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарные меры в случае его нарушения", - отмечается в сообщении.

Стороны также договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, любого вида огня, включая снайперское, размещении тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры (школах, детских садах, больницах).

"Это очень важное достижение, потому что, согласно данным ОБСЕ, в последнее время наблюдается рост нарушений режима тишины и числа жертв среди гражданского населения", - сказал посол ОБСЕ.

Что касается ремонта моста на линии разграничения в Станице Луганской, то Сайдик отметил, что достигнута договоренность о его ремонте. "Конечно, будут дополнительные вопросы. Когда идет ремонт, на несколько дней переход могут закрыть, но главное, что мы договорились", - уточнил он.

По его словам, согласно договоренности, через десять дней стороны представят свои проекты ремонта в Станице Луганской и одновременно начнут ремонтные работы. Украинская сторона должна восстановить разрушенный пролет моста, а боевики - покрытие и ограждение. Перед началом ремонта синхронно должен начаться демонтаж фортификационных сооружений на мосту.

Стороны договорились не использовать этот мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, а исключительно в гражданских нуждах.

17 июля 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени, а также о демонтаже укреплений у Станицы Луганской.