Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 17 июля, на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени, а также о демонтаже укреплений у Станицы Луганской. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отмечается, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской завершено. В ближайшее время должен состояться одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения незаконных вооруженных формирований на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазиугруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

У Кучмы сообщают, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 человек, которых стремится освободить украинская сторона. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу по юридической очистке и подготовке к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Олифер пишет, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения с обеих сторон линии соприкосновения.

Отмечается, что есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

Сегодня президент страны-агрессора Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.