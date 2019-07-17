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17.07.2019, 18:59

Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса

Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Теперь получить паспорт РФ могут жители всего Донбасса, а не только ОРДЛО

Президент страны-агрессора Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом.

24 апреля Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. 

16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах.

Читайте также: Мы никогда не признаем паспорта РФ у жителей Донбасса - МИД

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Теги: война, Донбасс, владимир путин, российский паспорт
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