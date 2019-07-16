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16.07.2019, 14:29

В российских паспортах для ОРДЛО не указывается место проживания

В российских паспортах для ОРДЛО не указывается место проживания - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Ранее представители западных государств заявляли, что не будут впускать лиц с паспортами РФ, выданными в Донбассе

Российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах. Об этом на запрос РИА Новости сообщили в МВД РФ.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории РФ. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ", - говорится в ответе.

В мае сообщалось, что в Европейском Союзе будут изучать возможности введения запрета на въезд тем украинским гражданам, которые незаконно получили паспорт РФ.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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Теги: Донбасс, паспорт, гражданство
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