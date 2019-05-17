Украинцам с паспортами РФ могут запретить въезд в ЕС - журналист

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

В Европейском Союзе будут изучать возможность запрета на въезд украинским гражданам, незаконно получившим паспорт Российской Федерации, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Йозвяк добавил, что новых санкций против России хотят семь стран-членов ЕС. Какие именно страны - он не уточнил.

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24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

Ранее правозащитники сообщали, что за 2014-2019 года 9% украинцев с временного оккупированных территорий на востоке получили паспорта РФ.

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