9% жителей в Донбассе оформили себе паспорта РФ - правозащитники

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

За 2014-2019 года 9% украинцев с временного оккупированных территорий на востоке получили паспорта РФ, сообщает Восточная правозащитная группа.

Мониторинговая группа организации выяснила, что потенциальными получателями паспортов РФ в ОРДЛО являются местные "чиновники" и непосредственные боевики, часть пенсионеров и 5-7% жителей, которые захотели получить гражданство РФ из-за агитационных кампаний.

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Также в группе сообщают, что в местных СМИ "полным ходом идёт агитационная кампания по выдаче паспортов РФ". "Активно разгоняется месседж местными чиновниками, что следующим этапом со стороны России будет включения Донбасса в состав РФ", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, через СМИ и "военкоматы" распространяют информацию о наборе в незаконные вооруженные формирования.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

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