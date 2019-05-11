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11.05.2019, 10:59

9% жителей в Донбассе оформили себе паспорта РФ - правозащитники

9% жителей в Донбассе оформили себе паспорта РФ - правозащитники - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Пропагандистские СМИ на неподконтрольных Украине территориях массово агитируют украинцев в оккупации получать российские паспорта

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За 2014-2019 года 9% украинцев с временного оккупированных территорий на востоке получили паспорта РФ, сообщает Восточная правозащитная группа

Мониторинговая группа организации выяснила, что потенциальными получателями паспортов РФ в ОРДЛО являются местные "чиновники" и непосредственные боевики, часть пенсионеров и 5-7% жителей, которые захотели получить гражданство РФ из-за агитационных кампаний. 

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Также в группе сообщают, что в местных СМИ "полным ходом идёт агитационная кампания по выдаче паспортов РФ". "Активно разгоняется месседж местными чиновниками, что следующим этапом со стороны России будет включения Донбасса в состав РФ", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, через СМИ и "военкоматы" распространяют информацию о наборе в незаконные вооруженные формирования. 

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

Читайте также: Паспорта РФ: что происходит в оккупированных городах Донбасса 

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Теги: Россия, паспорта, ордло, агрессия
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