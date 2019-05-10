Паспорта РФ: что происходит в оккупированных городах Донбасса

Фото: depositphotos.com

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очереди местных жителей, которые 8 мая подавали документы на получение паспортов РФ во временно оккупированных Россией городах Донецке, Докучаевске и Антраците. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

ОБСЕ видела около 50 людей, мужчин и женщин разного возраста, стоявших в очереди возле здания в Антраците, что в 55 км к юго-западу от Луганска.

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"Около здания наблюдатели заметили четыре информационных листа относительно требований, стоимости и необходимых документов для подачи заявлений на получение паспортов РФ", - уточнили в пресс-службе.

Несколько стоявших в очереди людей сообщили, что есть три очереди: одна за информацией о получении паспортов РФ, вторая - за информацией о получении "паспортов ЛНР", а третья - для получения этих "паспортов".

Собеседники уточнили LIGA.net, что "за российскими паспортами в первую очередь бегут те, кто не получает украинскую пенсию". "А те, кто получает, например, шахтерскую украинскую пенсию (около 10 тыс грн, - ред.) говорят, что им эти паспорта не нужны вообще", - уточнил источник.

Он добавил, что отмечаются также очереди за паспортами и в Луганске, где, начиная с 6 мая, открыли пункт приема документов.

Фото: сайты боевиков

"Пророссийские ждали этого давно... Но у кого есть мозги, а таких тут, на мой взгляд, мало, понимают, что это просто бумажка и все, которая не даст даже им российские пенсии", - подчеркнула луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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В Донецке перед зданием на улице Аксакова, 56 наблюдатели ОБСЕ видели две очереди, в которых стояли примерно 15 и 45 мужчин и женщин разного возраста.

Фото: сайт боевиков

"Стоявшие в одной очереди люди рассказали, что они подают заявления на получение паспортов РФ. Люди в другой очереди сообщили, что они ожидают получения других документов, действительных в неподконтрольных правительству районах, в том числе "паспортов ДНР", - отметили в пресс-службе.

В Докучаевске (30 км к юго-западу от Донецка, - ред.) наблюдатели видели примерно 15 человек в очереди. Шестеро из них сообщили, что они подают заявления на получение паспортов РФ.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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