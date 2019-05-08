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08.05.2019, 11:50

Украина не признает паспорта РФ, которые Путин раздаст в Донбассе

Украина не признает паспорта РФ, которые Путин раздаст в Донбассе - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российские паспорта, выданные гражданам Украины, в первую очередь в ОРДЛО, будут считаться незаконными при пересечении государственной границы

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Российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства. 

"Сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенной украинского государства, в нарушение любых международных норм... Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - заявил премьер.

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После этого решения Украина обратится к странам-партнерам с тем, чтобы такие же решения были приняты и их руководством.

"Чтобы фейковые паспорта... были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - сказал Грйосман.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины. 

Читайте также: "Типичная провокация ФСБ". Зачем Путин раздает паспорта украинцам

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Теги: Владимир Гросйман, Россия, Донбасс, паспорта
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