Украина не признает паспорта РФ, которые Путин раздаст в Донбассе

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

"Сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенной украинского государства, в нарушение любых международных норм... Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - заявил премьер.

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После этого решения Украина обратится к странам-партнерам с тем, чтобы такие же решения были приняты и их руководством.

"Чтобы фейковые паспорта... были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - сказал Грйосман.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины.

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