Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Владимир Путин (фото - EPA)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины. Указ сегодня, 1 мая, опубликовали на сайте Кремля.

В частности, такое право получают украинцы, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму, выехавшие за пределы АРК до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители.

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Получить гражданство страны-агрессора по упрощенной процедуре могут также украинцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года, соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Сообщалось также, что российский лидер намерен упростить это и для остальных украинцев.

29 апреля первый центр выдачи российских паспортов открыли в Новошахтинске в Ростовской области.

Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что раздача гражданства - это метод нацистов, а то, что паспорта можно получать "добровольно" - это обман и позже те, кто откажется, могут стать жертвами дискриминации.