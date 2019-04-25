Зеркаль о паспортах РФ в Донбассе: Так делали нацисты

Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Предоставление российских паспортов украинцам в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей создает политический кризис, нарушает международное право и снова нарушает территориальную целостность Украины. Практика предоставления гражданства на оккупированных территориях активно использовалась в Европе нацистами. Об этом в Facebook заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она отмечает, что именно РФ виновна в создании гуманитарного кризиса в Донбассе. Указ об упрощенной выдаче российских паспортов нарушает, в том числе, резолюцию 68/262, приказ международного суда ООН.

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"Никого не должно вводить в заблуждение "добровольность" механизма, предусмотренного указом (Путина о паспортах – ред.). Как показала практика нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму, наиболее донимающие нарушения совершаются именно с использованием формально добровольных механизмов", - подчеркнула дипломат, добавив, что отказавшиеся от гражданства РФ украинцы стали жертвами дискриминации.

Главный риск теперь, отмечает Зеркаль, - ухудшение отношения оккупационной администрации к гражданам Украины, которые отказались от гражданства РФ.

Дальше, по ее словам, должно последовать непризнание другими странами прав РФ, на которые она может ссылаться из-за указа. Во-вторых, действия Кремля – это эскалация, поэтому сдерживающие меры должны усилиться.

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24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что решение Путина - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Украина созвала Совет Безопасности ООН в связи с указом Путина.

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