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25.04.2019, 12:51

Зеркаль о паспортах РФ в Донбассе: Так делали нацисты

Зеркаль о паспортах РФ в Донбассе: Так делали нацисты - Фото
Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Главный риск теперь, отмечает Зеркаль, - ухудшение отношения оккупационной администрации к гражданам Украины, которые отказались от гражданства РФ

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Предоставление российских паспортов украинцам в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей создает политический кризис, нарушает международное право и снова нарушает территориальную целостность Украины.  Практика предоставления гражданства на оккупированных территориях активно использовалась в Европе нацистами. Об этом в Facebook заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она отмечает, что именно РФ виновна в создании гуманитарного кризиса в Донбассе. Указ об упрощенной выдаче российских паспортов нарушает, в том числе, резолюцию 68/262, приказ международного суда ООН.

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"Никого не должно вводить в заблуждение "добровольность" механизма, предусмотренного указом (Путина о паспортах – ред.). Как показала практика нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму, наиболее донимающие нарушения совершаются именно с использованием формально добровольных механизмов", - подчеркнула дипломат, добавив, что отказавшиеся от гражданства РФ украинцы стали жертвами дискриминации.

Главный риск теперь, отмечает Зеркаль, - ухудшение отношения оккупационной администрации к гражданам Украины, которые отказались от гражданства РФ.

Дальше, по ее словам, должно последовать непризнание другими странами прав РФ, на которые она может ссылаться из-за указа. Во-вторых, действия Кремля – это эскалация, поэтому сдерживающие меры должны усилиться.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Донецка и Луганска

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что решение Путина - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Украина созвала Совет Безопасности ООН в связи с указом Путина.

Читайте также: Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе

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Теги: Донбасс, российские паспорта
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