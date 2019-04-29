В России открыли центр выдачи паспортов РФ жителям в оккупации

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Центр выдачи российских паспортов местным жителям террористической организации ЛНР сегодня открыли Новошахтинске в Ростовской области. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме", - отметил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

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Так называемые документы принимают от уполномоченных лиц боевиков. "По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - уточнил Алзинов.

Он добавил, что для получения российского гражданства соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Центр может принять до 200 заявлений в день.

Представитель МВД сообщил, что 30 апреля будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей террористической организации ДНР, однако, где именно будет находиться этот центр, он не уточнил.

Жителям в оккупации не нужно выезжать в Россию для подачи документов, они подают их на территории ОРДЛО. После этого заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда получат якобы информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека.

Во временно оккупированном Луганске очереди в так называемый паспортный стол некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины