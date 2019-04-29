Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.04.2019, 11:15

Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали

Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали - Фото
Фото: LIGA.net

Проукраински настроенные жители Луганска отказываются получать паспорта страны-оккупанта

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Луганске очереди в так называемый паспортный стол некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.  Об этом сегодня сообщили LIGA.net собеседники на правах анонимности.

"Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на лнр-вский паспорт", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Реклама

Другой собеседник Александр добавил, что льготы будут у тех, "в первую очередь, кто имеет лнр-вский паспорт". "Но сначала получат силовые структуры (боевики, - ред.), потом по "министерствам", - объяснил он.

Пророссийски настроенная молодежь также собирается получать лнр-вский паспорт. "У них нет родных в Украине (подконтрольной Украине территории, - ред.), поэтому им проще получить лнр-вский. Молодежь, учащиеся, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом - и жить, и работать, и переселятся на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта, - ред.) потому, что еще думают, что это хоть как-то прекратит войну", - уточнил Алексей.

Луганчанка Марина подчеркнула, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать. "Получение российского паспорта не означает, что сюда придут российские пенсии. Они это понимают и говорят, что им не нужно российское гражданство", - уточнила она.

По ее словам, это касается и тех, кто имеет родственников на подконтрольной Украине территории. "У них есть биометрический паспорт, все объяснимо", - добавила Марина.

Опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

Источники в Донецке также уточнили сегодня LIGA.net, что оккупанты заранее составляют списки желающих получить российские паспорта.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорта РФ, Донбасс, Луганск, очереди, лнр-вский паспорт, жители луганска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 