Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Луганске очереди в так называемый паспортный стол некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе. Об этом сегодня сообщили LIGA.net собеседники на правах анонимности.

"Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на лнр-вский паспорт", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Реклама

Другой собеседник Александр добавил, что льготы будут у тех, "в первую очередь, кто имеет лнр-вский паспорт". "Но сначала получат силовые структуры (боевики, - ред.), потом по "министерствам", - объяснил он.

Пророссийски настроенная молодежь также собирается получать лнр-вский паспорт. "У них нет родных в Украине (подконтрольной Украине территории, - ред.), поэтому им проще получить лнр-вский. Молодежь, учащиеся, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом - и жить, и работать, и переселятся на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта, - ред.) потому, что еще думают, что это хоть как-то прекратит войну", - уточнил Алексей.

Луганчанка Марина подчеркнула, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать. "Получение российского паспорта не означает, что сюда придут российские пенсии. Они это понимают и говорят, что им не нужно российское гражданство", - уточнила она.

По ее словам, это касается и тех, кто имеет родственников на подконтрольной Украине территории. "У них есть биометрический паспорт, все объяснимо", - добавила Марина.

Опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

Источники в Донецке также уточнили сегодня LIGA.net, что оккупанты заранее составляют списки желающих получить российские паспорта.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка