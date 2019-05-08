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08.05.2019, 15:23

Кабмин может лишить пенсий и пособий тех, кто взял паспорт РФ

Кабмин может лишить пенсий и пособий тех, кто взял паспорт РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Те, кто получил российские паспорта, могут быть внесены в базу данных, а в дальнейшем их лишат выплат со стороны Украины

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В правительстве инициировали рассмотрение предложения о лишении граждан Украины, которые получат паспорта России вопреки международному праву, социальных выплат или пенсий. Об этом сообщила в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Те, кто получил российские паспорта, могут быть внесены в базу данных, а в дальнейшем их лишат выплат со стороны Украины.

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Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными.

Сегодня также стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза, которые 13 мая начнут двухдневную встречу в Брюсселе, среди прочих вопросов рассмотрят решение России раздавать паспорта гражданам Украины.

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Теги: кабмин, российский паспорт
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