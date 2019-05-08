Паспорта Путина: в ЕС сказали, когда обсудят эскалацию Кремля

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Министры иностранных дел стран Евросоюза, которые 13 мая начнут двухдневную встречу в Брюсселе, среди прочих вопросов рассмотрят решение России раздавать паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает Укринформ.

"Министры обменяются взглядами относительно ситуации, которая возникла по итогам президентских выборов в Украине, и пути дальнейшего развития сотрудничества. В то же время, как я могу ожидать, будет проведена дискуссия также вокруг последствий решения Российской Федерации выдавать российские паспорта на востоке Украины", - сказал представитель ЕС.

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Среди других вопросов, включенных в повестку дня встречи министров, - доклад высокого представителя ЕС по итогам встречи Международной контактной группы о ситуации в Венесуэле, обсуждения ситуации в Ливии и в африканских странах.

Во время утреннего заседания министры иностранных дел ЕС проведут совместное заседание с руководителями внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства в рамках мероприятий по празднованию 10-й годовщины этой программы ЕС.

Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными.