Местные жители: Паспорта РФ в Донбассе - "это вообще ни о чем"

Фото: LIGA.net

Боевики принимают меры по выполнению планов относительно предоставления российского гражданства населению ОРДЛО, однако среди некоторых местных жителей растет недовольство из-за того, что паспорта РФ будут иметь "ограниченные возможности". Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По информации украинской разведки, повышается уровень агитации местных жителей получать российские паспорта, также оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок необходимых для регистрации, отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов.

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"Возмущение вызывает то, что паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области", - отмечается в сообщении.

В связи с этим боевики начали проведение мероприятий по выявлению лиц, которые выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы.

"Российский паспорт не дает тебе права на пенсии, ничего, это - просто бумажка. Еще неизвестно, что это за паспорт будет", - сказал LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он подчеркнул, что у многих возникает вопрос, что "будет написано в этом паспорте". "Место жительства должно же быть указано. Какая будет прописка? Никто же не поставит в российском паспорте типа "Луганская народная республика" или Луганск – Украина – тоже нет. Что там будут писать? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Так, ляпнуть им только. Паспорта РФ тут – это вообще ни о чем. Люди едут в рашку с лнр-вским "паспортом", и все там это "катит". Какой смысл в российском паспорте?!" - сказал LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник уточнил, что из круга его знакомых, кто подал документы для получения паспортов страны-агрессора, "однозначно настроены уезжать в Россию".

Опрошенные ранее LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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