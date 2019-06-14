Мы никогда не признаем паспорта РФ у жителей Донбасса - МИД

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Украина и мир никогда не признают российские паспорта, выданные страной-агрессором жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

"Кремлевский режим и его марионетки ускорили предоставление гражданства России украинцам на оккупированных территориях Донбасса. Преднамеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - написала Зеленко.

"Первые 34 жителя Донбасса отправились получать российские паспорта", - заявил сегодня начальник так называемой миграционной службы боевиков Владимир Краснощека.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. Опрошенные LIGA.net проукраинские жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

11 июня пресс-служба ОБСЕ сообщила, что местные жители подают документы для получения паспортов во временно оккупированном Антраците и Докучаевске.

Европейский союз планирует ввести новые санкции против России за раздачу паспортов. Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня будет решен вопрос о продлении санкций против страны-агрессора.