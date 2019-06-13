ЕС готовит новые санкции за паспорта РФ для Донбасса - инсайдер

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Европейский Союз планирует ввести новые санкции против страны-агрессора России за незаконную выдачу российских паспортов во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченской протоки, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям", - отметил Йозвяк.

По информации Deutsche Welle, ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня ЕС на 2019-2024 годы и решен вопрос о продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. Опрошенные LIGA.net проукраинские жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

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