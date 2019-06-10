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10.06.2019, 14:19

Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали

Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали - Фото
Фото: depositphotos.com

Местные жители рассказали, что очереди для подачи документов не уменьшаются в Луганске в течение месяца

Цена оформления псевдопаспортов боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР (которые необходимы для подачи документов на "гражданство РФ", - ред.) у посредников "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство уже преодолела отметку в $500. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, цена продолжает расти.

Собеседники на правах анонимности рассказали LIGA.net, что среди желающих получить российское гражданство появились и те, кто сейчас работает России.

"Спустя месяц в городе есть очереди....У них (оккупантов, - ред.) все очень бюрократизировано и медленно тут проходит", - сказал луганчанин Сергей.

По его словам, не исключено, что цена "под ключ" может достичь уже $500. "Я слышал, что можно и в 300 баксов уложиться. Но это касается тех, у кого есть деньги, но нет времени, и кто вообще не хочет заморачиваться", - добавил Сергей.

Луганчанка Марина уточнила, что некоторые бюджетники тоже задумываются о получении российских паспортов, чтобы перестраховаться. "Их пока не заставляют, но есть те, кто верит, что им будут преференции какие-то, поэтому в этих "коблах" там и волнуются. Ведутся на все, потому что хотят найти для себя выгоду. Здесь достаточно таких дешевых людей", - объяснила она.

Ранее опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

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Теги: паспорта РФ, Луганск, очереди, расценки
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