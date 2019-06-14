На территорию РФ начали завозить людей из Донбасса за паспортами

Фото: pixabay.com

Россия сегодня, 14 июня, начала выдачу своих паспортов жителям оккупированных районов Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс.

"Первые 34 жителя Донбасса отправились получать российские паспорта", - заявил начальник так называемой миграционной службы боевиков Владимир Краснощека.

По его словам, планируется практически ежедневно доставлять население оккупированных районов на территорию России для получения паспортов.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. Опрошенные LIGA.net проукраинские жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

11 июня пресс-служба ОБСЕ сообщила, что местные жители подают документы для получения паспортов во временно оккупированном Антраците и Докучаевске.

Европейский союз планирует ввести новые санкции против России за раздачу паспортов. Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня будет решен вопрос о продлении санкций против страны-агрессора.