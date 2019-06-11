Паспорта РФ: ОБСЕ сообщила о ситуации в двух городах Донбасса

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Местные жители подают документы для получения паспортов во временно оккупированном Антраците и Докучаевске. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

В Антраците, что 55 километрах к юго-западу от Луганска, команда миссии видела примерно 50 человек (разного возраста и пола), стоявших в очереди возле здания на улице Пушкина.

Женщина 50 лет, руководившая очередью, сообщила членам патруля миссии, что люди ожидают подачи документов для получения паспортов Российской Федерации и так называемых паспортов террористической организации ЛНР.

В Докучаевске (30 км к юго-западу от Донецка, - ред.) наблюдатели видели четыре человека (двух женщин в возрасте примерно 30–39 и 40–49 лет, двух мужчин в возрасте около 30–39 и 60–69 лет), ожидавших возле здания № 19 на улице Независимости Украины.

"Все они сообщили СММ, что подают заявки на получение "паспортов "ДНР", чтобы потом в будущем подать документы для получения паспортов Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очереди местных жителей, которые 8 мая подавали документы на получение паспортов РФ в Донецке, Докучаевске и Антраците.



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