"Нормандский формат": Пристайко рассказал о встрече советников

Вадим Пристайко (фото - скриншот видео)

Переговорные команды по "Минску" работают над конкретными задачами с определенными сроками, а встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время. Об этом сегодня заявил замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге по итогам первой встречи советников лидеров "нормандской четверки" 12 июля.

По его словам, когда будут выполнены эти задачи, советники соберутся снова и, оценив выполнение договоренностей, будут рекомендовать лидерам стран встретиться.

Он уточнил, что следующая встреча в "нормандском формате" будет опять на уровне советников, через месяц-полтора, поэтому приглашения главам Германии, Франции и России с еще не рассылались.

Отвечая на вопрос, поднимал ли помощник президента РФ Владислав Сурков вопрос о том, что Украина должна вести переговоры с боевиками, Пристайко сказал: "В таком формате даже не обсуждалось".

12 июля внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже с целью восстановления работы "нормандского формата".

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