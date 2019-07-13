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13.07.2019, 12:18

Восстановление "нормандского формата": прошла встреча советников

Восстановление "нормандского формата": прошла встреча советников - Фото
Зона АТО. Разрушенные после обстрела дома

На встрече советники лидеров четырех стран прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений в Донбассе

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы "нормандского формата". Об этом сообщает Deutsche Welle.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на востоке Украины. "На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего, прекращении огня", - отмечается в сообщении.

Украину на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

18 июня в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к встрече лидеров стран нормандской четверки (Германии, Франции, Украины и России) начнется в июле этого года. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда уточнила, что встреча советников в нормандском формате состоится 12 июля 2019 года.

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Теги: Владимир Зеленский, вадим пристайко
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