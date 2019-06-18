Зеленский рассказал о встрече лидеров "нормандской четверки"

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Подготовка к встрече лидеров стран нормандской четверки (Германии, Франции, Украины и России) начнется в июле этого года. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, - ред.). Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле. Верим в победу и завершение войны", - подчеркнул Зеленский.

Меркель уточнила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля. "Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше", - сказала она.

По ее словам, Германия готова приложить все усилия в рамках "нормандского формата".

Зеленский в Германии обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России.