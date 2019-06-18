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18.06.2019, 16:23

Зеленский рассказал о встрече лидеров "нормандской четверки"

Зеленский рассказал о встрече лидеров "нормандской четверки" - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

"Для меня главный вопрос - прекращение войны", - подчеркнул президент Украины в Германии

Подготовка к встрече лидеров стран нормандской четверки (Германии, Франции, Украины и России) начнется в июле этого года. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, - ред.). Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле. Верим в победу и завершение войны", - подчеркнул Зеленский.

Меркель уточнила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля. "Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше", - сказала она.

По ее словам, Германия готова приложить все усилия в рамках "нормандского формата".

Зеленский в Германии обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, Ангела Меркель, нормандский формат
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