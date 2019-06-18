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18.06.2019, 15:46

Зеленский об отмене санкций против РФ: Мы не начинали эту войну

Зеленский об отмене санкций против РФ: Мы не начинали эту войну - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент предложил тем, кто "агитирует за отмену санкций, побывать в Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинцам война"

В Германии президент Владимир Зеленский обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России.

"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса Германии о необходимости отмены санкций, восстановления деловой активности с Россией. Пользуясь случаем, хочу обратиться сейчас к ним ... мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день", - подчеркнул сегодня Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

По его словам, Украина не хочет, чтобы "от санкций страдали европейские партнеры". "Но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, он должен быть пройден до самого конца", - убежден президент.

Он добавил, что не сомневается - Берлин остается на стороне справедливости. "Тем, кто агитирует за отмену санкций, призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинцам эта война", - добавил он.

17 июня Зеленский побывал в Париже (фоторепортаж), сегодня уже прилетел в Берлин, где, помимо Меркель, встретится с местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и другими. Глава МИД ФРГ Хайко Маас озвучил, чего Берлин хочет от хозяина Банковой.

В Донбассе шестой год идет война, которую после захвата Крыма начала и гибридными методами ведет против Украины страна-оккупант Россия. LIGA.net отслеживает все события на востоке.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, Ангела Меркель
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