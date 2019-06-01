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Хроника войны России против Украины: июнь 2019 года - Фото

Хроника войны России против Украины: июнь 2019 годаLive

Хроника войны России против Украины: июнь 2019 годаLive
01.06.2019, 22:41
7
Фото: ЕРА

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль, март, апрель и май

01.06.2019
20:04

С начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ. Потерь нет

13:00

Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 авто с гуманиткой (около 400 тонн химреагентов для очистки воды, соли, медоборудования, хлорной извести и активированного угля). Колонна прошла через КПВВ "Новотроицкое".

12:00

Военных перед выходом в район проведения ООС будут премировать в размере 3000 грн.

10:40

Экс-сотрудника ГПУ заочно приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками.

08:50

Блокпосты на линии разграничения с сегодняшнего дня перешли на летний график работы: работают ежедневно с 06:00 до 20:00.

07:10

С начала 1 июня обстрелов не зафиксировано.

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Теги: агрессия России, оос, ВСУ, Луганск, война в донбассе, Донецк, хроника войны
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