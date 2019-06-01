Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль, март, апрель и май
С начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ. Потерь нет.
Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 авто с гуманиткой (около 400 тонн химреагентов для очистки воды, соли, медоборудования, хлорной извести и активированного угля). Колонна прошла через КПВВ "Новотроицкое".
Военных перед выходом в район проведения ООС будут премировать в размере 3000 грн.
Экс-сотрудника ГПУ заочно приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками.
Блокпосты на линии разграничения с сегодняшнего дня перешли на летний график работы: работают ежедневно с 06:00 до 20:00.
С начала 1 июня обстрелов не зафиксировано.