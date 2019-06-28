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28.06.2019, 23:13

Кремль заговорил о "реанимации" нормандского формата с Зеленским

Кремль заговорил о "реанимации" нормандского формата с Зеленским - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

По словам Пескова, избрание Зеленского "дает возможность" говорить о "реанимации" нормандского формата

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации нормандского формата, - сказал он.

По его словам, о нормандском формате на саммите G20 в Осаке глава РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом Песков упомянул о "домашней работе", которую нужно сделать перед встречей глав Украины, Франции, Германии и России.

17 июня Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Франция готова провести встречу в нормандском формате.

 

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Теги: война, Донбасс, владимир путин, дмитрий песков, нормандский формат
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