Кремль заговорил о "реанимации" нормандского формата с Зеленским

Дмитрий Песков (фото - EPA)

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации нормандского формата, - сказал он.

По его словам, о нормандском формате на саммите G20 в Осаке глава РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом Песков упомянул о "домашней работе", которую нужно сделать перед встречей глав Украины, Франции, Германии и России.

17 июня Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Франция готова провести встречу в нормандском формате.